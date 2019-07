Mercato Chelsea: Lampard souhaite conserver Zouma

Après deux prêts consécutifs à Stoke City puis Everton, Kurt Zouma pourrait bien être conserver par Chelsea pour la saison 2019-2020. C’est en tout cas le souhait émis par le nouveau coach des Blues Franck Lampard en conférence de presse, lequel a ajouté que l’ancien Stéphanois, encore sous contrat jusqu’en juin 2023, était "un bon joueur et une bonne personne qui sera profitable à l’équipe".

Lampard says he wants @KurtZouma to stay at Chelsea this season, stressing he is a fine player and a good man who will benefit our squad. #CFCinJapan