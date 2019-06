Mercato Chelsea: Gracia pour remplacer Sarri ?

Le départ de Maurizio Sarri n'est pas encore confirmé mais son départ pour la Juventus Turin est clairement dans l'air. Les rumeurs concernant son remplacement se multiplient et les noms de Massimiliano Allegri ou Frank Lampard ont d'abord résonné avant que celui de Javi Gracia ne soit sorti par ESPN. Actuellement en poste à Watford, le technicien espagnol est passé par Malaga ou le Rubin Kazan avant de débarquer en Premier League. Watford a terminé à la 11e place du classement cette saison.

Chelsea are considering a move for Javi Gracia if head coach Maurizio Sarri leaves the club, sources have confirmed to ESPN FC. pic.twitter.com/YWqzOeGTvW