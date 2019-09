Mercato Chelsea: Giroud et le rêve américain...

En fin de contrat en juin prochain, Olivier Giroud vit peut-être sa dernière saison à Chelsea. Cantonné à un rôle de doublure par Frank Lampard depuis le début de saison, le champion du monde tricolore n’a toutefois pas encore décidé de son avenir mais a déjà une idée pour la fin de sa carrière qu’il aimerait achever de l’autre côté de l’Atlantique.

"Je peux aller en Chine aussi pour toucher un sacré chèque (rires)… Plus sérieusement, une fin de carrière aux Etats-Unis me branche bien. Pour ma famille, que mes enfants continuent de parler anglais, ce serait moins dépaysant et tout aussi enrichissant. La langue est importante. Vivre aux US, c’est aussi spécial. Pourquoi pas d’ici deux petites années pour un dernier challenge. Ou pas d’ailleurs ! Il y aura peut-être un super challenge en Europe", a-t-il ainsi confié au Figaro.