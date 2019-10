Mercato Chelsea: Giroud aurait refusé Vancouver

Très peu utilisé à Chelsea, Olivier Giroud, qui n’a pris part qu’à trois rencontres de Premier League (pour un total de 100 minutes de jeu) depuis le début de saison, n’a pas caché que la MLS pourrait un jour l’intéresser.

Mais pas le Canada, apparemment. D’après la radio de Vancouver Sportsnet 650, le champion du monde, contacté par les Whitecaps, aurait repoussé leur offre, et privilégierait plutôt un transfert dans une franchise basée à Los Angeles, Miami, Washington, New York ou Chicago.

