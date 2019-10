Mercato Chelsea: David Luiz ne pensait pas comme Lampard...

Revenu du côté de Chelsea en 2017 après un passage par le Paris Saint-Germain, David Luiz a finalement de nouveau quitté les Blues pendant l'été, cette fois pour prendre la direction du voisin et rival, Arsenal. Sollicité par le Telegraph, le Brésilien de 32 ans explique pourquoi il a pris la décision de tourner de nouveau le dos à Stamford Bridge.

"J'avais décidé de quitter Chelsea bien avoir d'être en contact avec Arsenal, assure-t-il. Lampard et moi avons une conversation honnête, d'homme à homme, juste lui et moi. Ses idées du football étaient différentes des miennes, alors on s'est mis d'accord pour que je parte, en toute honnêteté".