Le PSG n’est pas le seul club à lorgner Lionel Messi actuellement. Ça serait aussi le cas de Chelsea, si l’on en croit ce que révèle le quotidien espagnol AS. Après avoir appris le départ du joueur de Barcelone, les responsables londoniens se sont mis à explorer cette piste.

Abramovitch prévoit de sortir le grand jeu

D’après cette source, tout en continuant à cibler Romelu Lukaku, les Blues sont donc prêts à miser sur la star argentine en s’alignant sur ses exigences salariales. Et de de côté-là, ils ont incontestablement les moyens pour rivaliser avec Paris.

Roman Abramovitch, le patron de Chelsea, veut rencontrer en personne et le plus tôt possible la star argentine afin de le convaincre de rallier Stamford Bridge plutôt que le Parc Princes. Il sait cependant qu’il va devoir se montrer très persuasif pour réussir son coup car tout indique que le sextuple Ballon d’Or est attiré par les vice-champions de France. Son contrat serait même déjà prêt dans la capitale française.