Mercato : Chelsea casse une nouvelle fois sa tirelire et s’offre Noni Madueke

Graham Potter retrouve le sourire. En effet, Chelsea est en train de changer de visage lors de ce mercato hivernal. 10e de Premier League, les Blues ont enregistré hier leur 6ème recrue en la personne de Noni Madueke. L'ailier gauche arrive en provenance du PSV pour la somme de 35 millions d’euros. « Retourner en Angleterre et jouer en Premier League est un rêve pour moi et ma famille et j’ai hâte de commencer. Je suis ravi de ce que l’avenir nous réserve, de la vision du propriétaire pour l’avenir et d’être dans un club comme celui-ci et de gagner au plus haut niveau», a déclaré Noni Madueke au moment de signer son contrat de huit ans et demi avec le club londonien.

Le club présidé par Todd Boehly continue ses emplettes lors de ce mercato d’hiver. Outre Madueke, Chelsea s’est déjà offert Mykhailo Mudryk (90 M€), Benoît Badiashile (38 M€), Andrey Santos (12,5 M€) et Datro Fofana (12 M€) mais également le prêt payant de João Félix (11 M€) jusqu’a la fin de la saison. Au total, les Blues ont déjà dépensé près de 200 millions d’euros. Une somme colossale dans un mercato hivernal.