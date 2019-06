Mercato Chelsea: Bakayoko veut s'imposer ?

Prêté la saison écoulée du côté de l’AC Milan, qui n’a pas souhaité lever l’option d’achat estimée à 35 millions d’euros, inclue lors du prêt du joueur, Tiémoué Bakayoko va donc retourner à Chelsea. Et l’ancien Monégasque est cette fois-ci bien déterminé à y rester pour s’y imposer.

"Il y a des clubs assez intéressants, assez lourds qui se sont renseignés, mais on donne la priorité à Chelsea. On connaît déjà, il y a la Ligue des Champions et on cherche de la stabilité. Tiémoué a décidé d'y rester", a ainsi déclaré son frère (et agent) Abdoulaye Bakayoko au quotidien L’Equipe.