Chelsea pourra enfin recruter lors du prochain mercato de janvier. En effet, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu un verdict en faveur des Blues dans le litige l’opposant à la FIFA. Pour rappel, les dirigeants londoniens contestaient devant le TAS l’interdiction de recrutement imposée par l’instance gouvernante du football depuis février 2019. Et grâce au jugement du TAS, les pensionnaires de Stamford Bridge ont obtenu gain de cause.



Concrètement, Chelsea a vu sa sanction être réduite de moitié. Et comme les Blues ont déjà purgé une partie de la sanction lors de l'été, les portes du Mercato hivernal leurs sont désormais ouvertes. Une bonne nouvelle pour Frank Lampard et ses hommes, lesquels vont certainement recevoir du renfort alors qu'un certain Olivier Giroud se rapproche de la sortie...