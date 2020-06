Mercato : Chelsea attend Werner, le Real à fond sur Camavinga

Les rumeurs fiables



Ce n'est plus un secret pour personne : Eduardo Camavinga (17 ans) plaît beaucoup à Zinédine Zidane. Et pour être sûr que la petite pépite rennaise ne lui échappe pas, l'entraîneur du Real Madrid aurait demandé à ses dirigeants, à en croire la presse espagnole, de passer la vitesse supérieure sur le dossier. Les Merengue auraient accéléré ces derniers jours, et le forcing mis en place pour tenter de convaincre Camavinga et son entourage au plus vite devrait s'intensifier davantage encore dans les heures à venir. Il n'y aurait donc rien d'étonnant à voir une offre madrilène jaillir du fax rennais très prochainement.

Le hic, c'est que le milieu de terrain franco-angolais ne bénéficie pas à ce jour d'un bon de sortie de la part des dirigeants bretons. Avec la Ligue des Champions qui se profile, Rennes pourrait même fermer définitivement la porte pour son petit prodige, au Real comme aux autres. Le bon coup pour le club madrilène serait peut-être de recruter le joueur puis de le prêter dans la foulée pour une saison au Stade Rennais, comme cela se fait communément. Mais pas sûr que le Real voit les choses de la sorte...

Les rumeurs loin d’être fiables



Et si Kurt Zouma (25 ans) retrouvait son ancien mentor José Mourinho ? Plusieurs sources venues d'Outre-Manche laissent entendre en cette fin de semaine que le défenseur français à la détente sèche vertigineuse pourrait quitter Chelsea à l'intersaison pour rejoindre un autre club de Londres : Tottenham, dont l'entraîneur n'est autre que Mourinho. En quête d'un défenseur central rodé aux joutes de la Premier League, le « Special One » serait très intéressé par celui qui a fini par se faire une place dans la défense des Blues (22 matchs joués avant l'interruption due au Covid-19) après avoir dû longtemps se contenter de prêts (à Stoke City et Everton) une fois Mourinho parti (il était arrivé en 2014 à Chelsea, alors entraîné par le Portugais).

Reste à voir si Frank Lampard l'entendra de cette oreille, et, surtout, si la confiance retrouvée de l'ancien Stéphanois ne va pas l'inciter à prolonger l'aventure du côté de Stamford Bridge. L'international français a le temps de voir, d'autant qu'il doit d'abord terminer la saison (il reste neuf journées).

Ça va se faire



En attendant de connaître le destin de Kurt Zouma, Chelsea serait en passe de réaliser un gros coup, sur le plan offensif cette fois. Alors que tout laissait penser que Timo Werner (24 ans) s'apprêtait à poser ses valises à Liverpool, c'est très probablement dans le sud-ouest de Londres que devrait atterrir le jeune buteur allemand du RB Leipzig. Sky Sports croit ainsi savoir que Werner et les Blues se seraient mis d'accord ces dernières heures et que seuls les derniers détails de l'arrivée de l'international allemand auteur de 25 buts en 29 matchs de championnat cette saison et dont la clause libératoire s'élève à 55 M€ resteraient à régler. Tant que rien ne sera officiel, son compatriote Jürgen Klopp pourra garder espoir de voir celui qui ne tarissait pas d'éloge à son sujet encore tout récemment le rejoindre, mais la partie semble bien mal engagée néanmoins désormais pour les Reds.