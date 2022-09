Mercato : Chelsea annonce un accord pour Wesley Fofana

Cette somme ferait de lui l'un des trois défenseurs les plus chers de l'histoire de la Premier League avec Harry Maguire, arrivé à Manchester United pour 78,3 M GBP (87 M EUR) et Virgil van Dijk, passé à Liverpool pour 77 M GBP (85 M EUR). Il passerait aussi devant Lucas Hernandez comme défenseur français le plus cher de l'histoire, le Bayern Munich ayant déboursé en 2019 80 M EUR. "Un des jeunes joueurs les plus cotés de la Premier League arrive pour renforcer encore la défense de Thomas Tuchel", se sont félicités les Londoniens dans leur communiqué, précisant que l'ancien Stéphanois allait s'engager pour sept ans.

"Les deux derniers jours ont été des jours importants pour moi et je suis très heureux", a déclaré, dans le communiqué, Fofana, qui était allé au conflit avec son entraîneur Brendan Rodgers pour obtenir son bon de sortie et s'était retrouvé à s'entraîner avec la réserve. "Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer à jouer pour les supporters et le club. Je suis ici pour gagner des trophées: la Ligue des Champions, la Premier League, la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue, tout ! ", a-t-il encore ajouté. Il s'agit de la quatrième recrue de marque pour Chelsea cet été, les Blues ayant dépensé plus de 140 M GBP (165 M EUR) pour faire venir Marc Cucurella de Brigton, Raheem Sterling de Manchester City et Kalidou Koulibaly de Naples.