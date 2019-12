Mercato : Ces joueurs qui arrivent à six mois de la fin de leur contrat

Ligue 1 : Plusieurs Parisiens concernés



Le Paris Saint-Germain possède plusieurs joueurs qui seront en fin de contrat en juin prochain, et non des moindres. On peut citer Thomas Meunier, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa, Thiago Silva, Adil Aouchiche ou bien Eric Maxim Choupo-Moting. A Marseille, c'est le tout jeune et très convoité Isaac Lihadji qui verra son bail s'achever, tout comme la doublure de Steve Mandanda, à savoir Yohann Pelé, ainsi que Grégory Sertic. A Monaco, ce sont surtout les gardiens de but qui sont concernés, comme Danijel Subasic, Seydou Sy ou Diego Benaglio, sans oublier Jemerson, Moussa Sylla ou encore Naldo. De son côté, l'OL pourrait se délester d'un certain Mapou Yanga-Mbiwa. A Saint-Etienne, il y a Loïc Perrin, Yohan Cabaye ainsi que Léo Lacroix. Nice n'est pas en reste, avec Walter Benitez, Patrick Burner, Arnaud Lusamba, Rémi Walter, Yoan Cardinale et Gautier Lloris.

Premier League : Christian Eriksen en attraction principale



Liverpool pourrait perdre Adam Lallana, Nathaniel Clyne ainsi que Andy Lonergan. A Manchester City, plusieurs joueurs seront également en fin de contrat, notamment au milieu de terrain, comme David Silva, Fernandinho mais également Claudio Bravo. De son côté, Chelsea s'annonce comme un prochain animateur de marchés de transferts, puisque sont concernés Willian, Pedro, Olivier Giroud, Marco van Ginkel, Michael Hector ainsi que Willy Caballero. A Manchester United, on peut citer Eric Bailly, Nemanja Matic, Timothy Fosu-Mensah, Ashley Young et Lee Grant. Tottenham devrait faire parler puisque le joueur possédant la plus grosse valeur marchande et se trouvant dans ce cas n'est autre que Christian Eriksen. Jan Vertonghen est également concerné, tout comme Michel Vorm. Enfin, à Arsenal, seul Matt Macey est dans ce cas.

Bundesliga : Quid de l'avenir de Mario Götze ?



Mario Götze, qui vit décidément des saisons bien compliquées, arrive en fin de contrat en juin prochain. Reste désormais à savoir ce que le Borussia Dortmund est prêt à lui proposer, ou s'il sera prié d'aller voir ailleurs. Un BVB qui pourrait voir également partir un certain Lukasz Piszczek ainsi que Eric Oelschlägel. En revanche, son grand rival de toujours, le Bayern Munich ne possède aucun joueur dont le contrat s'achève d'ici juin prochain. A Schalke 04, le Français Benjamin Stambouli est concerné, tout comme d'autres de ses coéquipiers (Alexander Nübel, Daniel Caligiuri, Bastian Oczipka, Fabian Reese et Timo Becker). De son côté, le Bayer Leverkusen est susceptible de perdre un certain Charles Aranguiz, mais également Ramazan Özcan, Niklas Lomb et Adrian Stanilewicz.

Serie A : Naples pourrait connaître un nouveau cycle



En grande difficulté cette saison, Naples a, dans ses rangs, plusieurs joueurs dont le contrat s'achève d'ici juin prochain, à savoir Dries Mertens et José Callejon. A la Juventus Turin, un certain Blaise Matuidi est concerné, tout comme Giorgio Chiellini, actuellement gravement blessé à un genou, mais également Gianluigi Buffon et Carlo Pinsoglio. A l'AC Milan, sont également dans ce cas Giacomo Bonaventura, Fabio Borini mais aussi Lucas Biglia. Chez le voisin, l'Inter, on peut citer Borja Valero, Daniele Padelli et Tommaso Berni. Dans la Capitale, à l'AS Rome, seul Aleksandar Kolarov est concerné. La Lazio Rome, qui réalise une excellente saison en Serie A, a plusieurs joueurs dans ce cas et non des moindres, avec Danilo Cataldi, Senad Lulic et Marco Parolo ainsi que Ricardo Kishna, Ivan Vargic, Nicolo Armini et Jorge Silva.

Espagne : Une page se tourne au Real Madrid ?

En juin prochain, plusieurs joueurs du Real Madrid seront en fin de contrat. Parmi eux, ni plus ni moins que le Ballon d'Or 2018, à savoir, mais pas seulement.est également dans une situation similaire. En revanche, chez le rival, le FC Barcelone, on ne retrouve aucun joueur dont le bail s'achève d'ici la fin de la saison 2019-20. Au FC Séville,pourrait bel et bien aller voir ailleurs, tout commemais également. A l'Atlético de Madrid,est susceptible de voir son aventure chez les Colchoneros s'arrêter très prochainement. De son côté, Valence pourrait perdre. Lanterne rouge du classement, l'Espanyol Barcelone est en danger, également au niveau des joueurs en fin de contrat en juin prochain (et).