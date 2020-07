Mercato : Cavani trop gourmand ?

Les infos loin d'être fiables Mais où jouera Edinson C avani la saison prochaine ? Une chose est sûre, ce ne sera pas au Paris Saint-Germain, où son contrat s’est achevé le 30 juin dernier. Et contrairement à Thiago Silva, le meilleur réalisateur de l’histoire du club parisien (200 buts) n’a pas prolongé son contrat de quelques semaines pour pouvoir prendre part à la fin de saison, et aux deux finales de Coupes ainsi qu’au quart de finale de Ligue des champions contre l’ Atalanta Bergame. Une équipe qu’il a croisé e à plusieurs reprises lors qu’il évoluait en Serie A (2006-2013), à Palerme puis à Naples. Mais s’il est pisté par l’Inter Milan ou l’AS Rome, le buteur uruguayen ne devrait pas retrouver le championnat italien. D’après Rino Foschi , ancien dirigeant de Palerme, cité par la Gazzetta dello Sport, "il demande 12 millions d’euros nets par an pendant deux saisons. Personne ne peut se le permettre en Serie A". Et d’après AS, il ne devrait pas non plus s’engager avec l’Atlético de Madrid, qu’il avait failli rejoindre au mercato hivernal, le club de la capitale espagnole lui préférant le Nap olitain Milik .



Hulk de retour en Europe ? A bientôt 34 ans, celui qui a rejoint la Chine à l’été 2016 se dit très convoité, par des formations européennes, brésiliennes et chinoises. "Mon contrat expire en décembre. Nous avons déjà eu une réunion et j’ai prévenu que je ne prolongerai pas. Depuis, les offres pleuvent. De divers pays, a déclaré l’attaquant brésilien à Globoesporte. Il y a de grands clubs en Europe, qui jouent la Ligue des Champions, et du Brésil aussi. De Chine également. Mais je ne veux plus jouer ici. J’étudie tout, demandant à Dieu pour qu’il m’aide à choisir la meilleure option et d’être bien physiquement ."

Les infos fiables Très suivi, que ce soit en Espagne (Real Madrid) ou encore en Allemagne (Borussia Dortmund), Ferran Torres devrait plutôt prendre la direction de l’Angleterre. D’après la version espagnole d’Eurosport, le jeune (20 ans) et talentueux milieu de terrain de Valence aurait donné son accord à Manchester City pour la saison prochaine. Auteur de 4 buts et d’autant de passes décisives en Liga cette saison, il remplacerait David Silva , en fin de contrat cet été. Et le club espagnol ne compte pas céder sa pépite à moins de 50 millions, ce qui ne devrait pas constituer un effort insurmontable pour les vice-champions d’Angleterre.

Ça va se faire Prêté au Betis lors du mercato hivernal, Carles Alena s’épanouit en Andalousie, même s’il n’est pas systématiquement titulaire. Et le FC Barcelone compte toujours sur l ui. D’après Mundo Deportivo , le club catalan, désireux de rajeunir son effectif, a l’intention de prolonger son milieu de terrain de 22 ans, en fin de contrat cet été. Avec le club sévillan, il a participé à 15 rencontres de Liga depuis janvier , et inscrit un but.