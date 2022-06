Mercato : Burak Yilmaz, son nouveau club est connu ! (OFFICIEL)

Après Walter Benitez (ex-Nice) - qui s'est engagé au PSV Eindhoven -, le championnat des Pays-Bas va accueillir une autre tête bien connue de la Ligue 1 : Burak Yilmaz. Libre, l'expérimenté attaquant turc a paraphé un contrat de 2 ans au Fortuna Sittard. Un bail très particulier pour le buteur puisqu'il comporte une troisième année en option qui lui permettrait de se reconvertir en entraîneur.



Burak Yilmaz file aux Pays-Bas



« J'ai vraiment hâte d'être à Fortuna Sittard. L'image complète était extrêmement importante pour moi, quelque chose qu'ils peuvent et veulent m'offrir à Sittard, s'est enthousiasmé le Turc, dans des propos repris par Foot Mercato. Mais d'abord, l'accent est mis sur ma période en tant que joueur au club. Le club est ambitieux et je veux apporter mon expérience dans les saisons à venir. » Champion de France avec Lille il y a un an, Burak Yilmaz apportera son tempérament et son vécu du haut niveau dans cette écurie néerlandaise. Le buteur turc est âgé de 36 ans. Outre la Turquie et la France, il avait également fait un passage en Chine.