La Ligue 1 s'apprête à reprendre ses droits, et le mercato hivernal ouvrira ses portes dans la foulée. À quelques jours de l'ouverture de cette fenêtre des transferts, de nombreuses rumeurs font leur apparition, et Lovro Majer n'est pas épargné. Lui qui a été médaillé de bronze à la Coupe du Monde avec la Croatie est envoyé au Real Madrid par son agent pour la somme de 50 millions d'euros.

Côté Stade Rennais, on ne porte pas grande attention à ces bruits de couloirs. Présent en conférence de presse, l'entraineur des Rouge et Noir Bruno Génésio a donné son point de vue sur la question. « Ce n’est pas d’actualité de répondre à de grosses offres éventuelles sur des joueurs importants du club", a déclaré le meilleur entraineur de la saison passée.

« Pour l’instant, on n’a pas décidé de qui pouvait éventuellement quitter le club. Je pense que plus, on a de joueurs performants à chaque poste et plus, on a de chances de remplir les objectifs qui nous sont fixés. Il faut que ça se fasse dans un état d’esprit serein, ce qui est le cas depuis le début de saison. La concurrence doit amener à se surpasser, à progresser et non pas à avoir de la frustration et à l’exprimer. Si c’est le cas, on avisera, si ça reste comme ça a été durant la première partie de la saison, je pense que c’est bien d’avoir effectif comme on a", concluait Génésio face aux micros de la presse. Voilà qui est clair.