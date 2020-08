Mercato : Brest recrute au Benfica, Depay vers l'Allemagne

Ca va se faire

Faute d'Adrian Grbic, Brest va renforcer son secteur offensif avec un joueur recruté au Benfica. Heriberto Tavares est arrivé en Bretagne pour signer son contrat. L'ancien international espoirs portugais reste sur une saison en prêt à Boavista. Le joueur de 23 ans y a marqué quatre buts en 28 apparitions. « C'est un joueur intéressant, polyvalent, qui peut jouer sur les deux côtés et même dépanner dans l'axe. Il est joueur, travaille dans la percussion et a le dribble facile. C'est un profil qu'on ne possède pas. » a déclaré Olivier Dall'Oglio à L'Equipe.



En Angleterre, Manchester City est proche d'un accord avec Valence pour recruter Ferran Torres. Le prodige espagnol pourrait être recruter pour 37 millions d'euros, bonus compris. D'après la BBC, le transfert devrait être officialisé très vite. Le joueur de 20 ans va pouvoir remplacer numériquement Leroy Sané dans le secteur offensif des Skyblues C'est fiable

Le Borussia Dortmund prépare l'après-Sancho. Alors que l'attaquant anglais est toujours courtisé par Manchester United, le BVB aurait jeté son dévolu sur Memphis Depay pour le remplacer. Un intérêt légitime. Le Néerlandais est à un an de la fin de son contrat et pourrait avoir des envies d'ailleurs avec l'absence de l'OL sur la scène européenne. Des discussions pourraient avoir lieu une fois le retour de Sancho en Angleterre acté. Ce transfert est d'ailleurs en bonne voie d'après plusieurs médias britanniques. Un accord de 115 millions d'euros dont 40 de bonus serait actuellement négocié. Ce n'est pas fiable

Annoncé à l'OM, Michael Cuisance ne devrait pas évoluer en France l'an prochain. C'est en tout cas le sens de la déclaration faite par Hans-Dieter Flick à l'issue du match amical joué par le Bayern Munich contre les Olympiens. «Michaël fait un excellent travail à l'entraînement et aussi aujourd'hui quand il est entré en jeu. Je ne suis pas au courant des rumeurs parce qu'il y a quelque chose de nouveau chaque jour. Je suis relativement détendu.» a expliqué l'entraîneur du champion d'Allemagne. Aussi engagées soient-elles, les discussions en cours pourraient donc ne mener à rien de concret.