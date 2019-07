Mercato Brest: Essai transformé pour Baal

Un mois de mise à l'essai et Ludovic Baal (33 ans) a validé son transfert définitif sous le maillot du Stade Brestois, promu cette saison dans l'élite. L'ex-défenseur du Stade Rennais (2015-2019), après un dernier exercice gâché par les blessures, espère ainsi se relancer chez le voisin breton, où son expérience de l'élite avec 166 matches joués en Ligue 1 (et 140 matches en Ligue 2) ne sera pas de trop pour aller chercher le maintien escompté. Un nouveau défi pour le latéral gauche - qui a été précédé à son poste par Romain Perraud, autre recrue débarquée il y a 2 semaines et avec lequel Baal sera mis en concurrence - après une formation et des débuts pros au Mans (2007-2011), puis 4 saisons du côté du RC Lens (2011-2015).

