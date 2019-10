Mercato Brescia: Tonali, prix fixé à 300 millions d’euros !

Grand espoir du football italien, Sandro Tonali réalise un début de saison remarqué en Serie A avec la formation de Brescia. Sur les tablettes de nombreux cadors européens, à l’instar du PSG, le milieu de terrain de 19 ans a vu sa cote grimper en flèche. Reste que le président du club lombard, Massimo Cellino, n’a pas l’intention de se séparer de sa pépite pour le moment. A moins d’une offre pharamineuse…

"Tous les grands clubs italiens et étrangers dont l'Atletico Madrid, le PSG et Manchester City sont intéressés. Mais à mon avis, il serait préférable pour lui de rester à Brescia. L'autre jour, son agent et ses parents me parlaient de cette estimation à 50 millions d'euros. J'ai répondu que pour moi, il valait 300 millions d'euros, ce qui signifie que je ne veux pas vendre. J'ai un rêve. Si Sandro accepte, je suis prêt à faire un gros sacrifice financier pour prolonger son contrat", a confié le boss de la formation transalpine à La Gazzetta dello Sport.