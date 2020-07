Mercato : Braithwaite déjà sur le départ, Koulibaly trop cher pour Manchester City ?

Les rumeurs fiables



Six petits mois et puis s'en va ? C'est en tout cas ce qui pourrait bel et bien se passer pour le cas Martin Braithwaite, du côté du FC Barcelone. L'ancien Toulousain est arrivé en Catalogne l'hiver dernier, alors que son transfert était déjà bien loin d'être attendu. Cet été, la formation blaugrana ne devrait donc pas le conserver et aimerait même, visiblement, forcer son départ. C'est en tout cas ce que croit savoir le Mundo Deportivo. Le but étant de mettre en avant les jeunes pousses du Barça, à commencer par un certain Ansu Fati, amené à prendre du poids dans l'équipe, d'ici les prochains mois.

Les rumeurs loin d'être fiables



Kalidou Koulibaly attise décidément toujours autant les convoitises. Et ce n'est donc certainement pas un hasard si les prix concernant son éventuel transfert grimpent. D'après le média Sky Sport Italia, Manchester City serait encore sur les rangs, mais les 75 millions d'euros freineraient quelque peu le club entraîné par Pep Guardiola. Une somme demandée par Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, club auquel appartient, depuis 2014, le défenseur central international sénégalais de 29 ans. C'est pourquoi les Citizens n'en feraient pas une priorité, mais le natif de Saint-Dié-des-Vosges n'aurait pas moins de courtisans pour autant. En Premier League, on peut, par exemple, citer Liverpool.

Ça pourrait se faire



Lille aurait déjà trouvé un remplaçant à Loïc Rémy, sur le front de son attaque. En effet, selon les dernières informations en possession de la presse turque, le LOSC aurait dans son viseur un certain Burak Yilmaz. L'international turc (59 sélections, 24 buts) n'est autre que l'avant-centre et capitaine de Besiktas et il ne devrait visiblement pas rester plus longtemps que cela en Turquie. En fin de contrat en 2021, le joueur, aujourd'hui âgé de 35 ans, ne serait pas contre l'idée de rejoindre les Dogues. Quant à son club actuel, en proie à de vraies difficultés financières, son départ ne devrait pas être un problème.