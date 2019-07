Mercato: Brahimi file au Qatar

Tout juste auréolé de la Coupe d'Afrique des Nations, Yacine Brahimi (29 ans) s'est envolé au Qatar pour s'engager avec Al-Rayyan, quatrième du dernier championnat local. Le milieu offensif algérien était en fin de contrat avec le FC Porto, ou il a passé 5 ans, et remporté 1 titre de champion du Portugal. Courtisé par plusieurs clubs européens, le natif de la région parisienne a décidé de tenter une aventure plus exotique. Il retrouvera sur place l'ancien défenseur du FC Séville, Gabriel Mercado. La durée du contrat n'a pas été précisé.

