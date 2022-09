Sans club depuis la fin de son contrat à l'AS Saint-Etienne en juin dernier, Ryad Boudebouz tardait à retrouver preneur. C'est désormais chose faite, puisque le milieu de terrain offensif s'est engagé à Al-Ahli, pensionnaire de deuxième division saoudienne. Âgé de 32 ans, l'international algérien a signé un contrat d'une durée non précisée avec ce club historique, basé à Jeddah et vainqueur de trois titres et de treize Coupes nationales durant son histoire

Ryad Boudebouz comptera parmi ses nouveaux coéquipiers Youssef Abdelli (23 ans), attaquant formé à l'OGC Nice puis passé par l'Espérance de Tunis et l'US Monastirienne, ainsi que le défenseur international angolais Bastos (31 ans), passé notamment par la Lazio Rome entre 2016 et 2020.