Mercato: Bosetti change de club, mais reste en D2 américaine

Alexy Bosetti va continuer son périple américain.

Après avoir signé pour l'Oklahoma City Energy, en deuxième division américaine, en février 2019, l'ancien joueur de Nice va évoluer à El Paso Locomotive, 12e de l'USL. "Je suis venu pour voir du pays, a-t-il expliqué à Nice-Matin. Cela s’est fait très rapidement, à l’américaine. Ici, on ne perd pas de temps. Lundi, le coach m’a parlé de ce deal, le lendemain je disais au revoir à tout le monde. J’ai fait douze heures de route avec ma femme et ma petite pour rejoindre le sud du Texas. On est à la frontière mexicaine."

Ce transfert a lieu dans le cadre d'un échange entre les deux clubs, qui se suivent actuellement au classement de la conférence ouest, aux 11e et 12e places.