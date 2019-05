Mercato Bordeaux: Une deuxième recrue en approche ?

Après Mexer, dont l’arrivée cet été a d’ores et déjà été actée, une deuxième recrue est en passe de s’engager avec Bordeaux.

A en croire RMC Sport, Loris Benito se serait en effet entendu avec les dirigeants girondins avec à la clé un contrat de quatre ans.

Et comme le défenseur central mozambicain, le latéral gauche des Young Boys de Berne, qui a visité les installations bordelaises et rencontré Paulo Sousa en début de semaine, est en fin de contrat en juin prochain et débarque donc gratuitement.