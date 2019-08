Mercato Bordeaux-Sousa: "On a besoin de recruter plusieurs joueurs"

Battu sèchement par Angers (3-1) en ouverture de la saison de Ligue 1, Bordeaux continue d’inquiéter, sur la lignée de la saison dernière. En marge d’affronter Montpellier pour le compte de la 2e journée, ce samedi, Paulo Sousa a fait passer un message à ses dirigeants...

"On a besoin de recruter plusieurs joueurs. J'attends d’avoir un effectif de qualité pour pouvoir rivaliser du mieux possible avec les autres équipes", a déclaré le coach portugais en conférence de presse d’avant match et d’ajouter: "On fera un bilan à la fin du mercato. Si le type de joueur que je souhaite n’arrive pas, je vais peut-être devoir changer de point de vue."