Mercato - Bordeaux se fait prêter l'ailier néerlandais Dilrosun (Hertha Berlin)

Dilrosun, 23 ans, joueur gaucher formé à l'Ajax et passé par Manchester City, évoluait depuis trois ans au Hertha. International à une reprise en novembre 2018, il sort de deux saisons en demi-teinte en raison de blessures à répétition (35 matches disputés en Bundesliga avec 4 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées). La fin de mercato a été agitée du côté des Girondins qui ont espéré jusqu'au dernier moment annoncer les arrivées du défenseur international équatorien Jackson Porozo, 21 ans, en provenance de Boavista, et de l'attaquant international égyptien de Galatasaray Mostafa Mohamed, 23 ans.

Malheureusement, la visite médicale passée par l'attaquant nigérian Josh Maja à Nottingham Forest n'a pas été concluante et le transfert de l'attaquant sud-coréen Hwang Ui-Jo au Sporting Portugal a avorté quelques heures avant la clôture du marché des transferts.

6 joueurs dribblés, petit pont : Dilrosun régale !