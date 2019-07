Mercato Bordeaux: Le jackpot pour Koundé ?

Cela ne fait désormais plus guère de doutes: parmi les éléments les plus prometteurs de sa génération, Jules Koundé s’apprête à quitter Bordeaux, son club formateur. Le défenseur central l’a d’ailleurs clairement laissé entendre sur les réseaux sociaux ce dimanche.

Le FC Séville se montre pour l’heure le courtisan le plus pressant avec trois offres déjà transmises, dont une dernière à hauteur de 20 millions d’euros.

Mais à en croire RMC Sport, les dirigeants en veulent plus et souhaiteraient quelque 25 millions d’euros hors bonus, en plus d’un pourcentage à la revente.