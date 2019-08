Mercato Bordeaux: Aït Bennasser débarque en prêt

Monégasque depuis 2016, Youssef Aït Bennasser n’a guère disputé que 18 matches sous le maillot rouge et blanc. Et pour cause, l’intéressé a été prêté quatre fois déjà par le club du Rocher.

D’abord rétrocédé à son club d’origine, Nancy, le milieu de terrain de 23 ans s’est ensuite aguerri à Caen et à Saint-Etienne.

Et cette saison, l’international marocain évoluera dans les rangs de Bordeaux. Un prêt officialisé ce vendredi et assorti d’une option d’achat.