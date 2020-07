Mercato : Blanc proche d'un retour, Dortmund fixe son prix pour Sancho

Les informations fiables Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar est annoncé partant chaque été. Si la pandémie de coronavirus qui a touché le monde depuis le début de l'année 2020 devrait normalement encore repousser cela, le club parisien serait tout de même à l'écoute des offres « volumineuses », d'après L'Equipe. Sous contrat jusqu'en 2022, son cas devrait animer l'été prochain avec une prolongation ou un départ au programme.



Auteur d'une superbe saison à Lille l'an dernier, Victor Osimhen devrait déjà quitter le nord de la France. En négociation très avancée avec Naples depuis quelques jours, le Nigérian serait sur le point de s'engager avec les Partenopei, selon Calciomercato.it. Si les Italiens voulaient inclure des joueurs, ils pourraient finalement faire prochainement sauter la banque pour l'enrôler avec Gabriel.

Les informations loin d’être fiables Après une nouvelle belle saison à Dortmund, Jadon Sancho semble plus que jamais proche d'un départ cet été. Pour cela, le club de la Ruhr aurait même fixé son prix d'après les informations de Manchester Evening News. Ainsi, le BVB attendrait une proposition de 130 millions d'euros pour libérer sa pépite anglaise. Un montant qui serait plus que correct vu l'âge et l'énorme potentiel de l'Anglais.



Alors que Chelsea cherche à rajeunir son effectif, Ngolo Kanté pourrait en faire les frais. Si le Français ne devrait pas manquer de prétendants, une nouvelle formation vient de s'ajouter à la liste. En effet, d'après la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan et Antonio Conte seraient particulièrement intéressés par le champion du monde français. Reste à savoir le prix demandé par les Blues, qui pourraient profiter de ce départ pour s'offrir les services de Kai Havertz.

Ça va se faire Laurent Blanc veut reprendre du service. Après quatre ans sans rien depuis son départ du Paris Saint-Germain, l'entraîneur français devrait faire son grand retour cet été. C'est du moins l'avis d'Alain Migliaccio, son conseiller, qui estime à 90 % ses chances de trouver un club prochainement. D'ailleurs, Franck Passi, qui serait son adjoint, a démissionné début juin de Niort pour le suivre. La piste le menant à Valence en Espagne serait à suivre avec attention.