Mercato : Bientôt une première recrue à l'OM ?

Les mauvaises nouvelles s’accumulent à Marseille. Après une défaite honteuse face à Accrington Stanley, modeste pensionnaire de D3 anglaise, les hommes d’Andre Villas-Boas ont en effet sombré, dimanche, sur la pelouse des Glasgow Rangers (4-0). Un revers d’autant plus amer pour les Marseillais qu’ils ont vu Florian Thauvin se blesser sérieusement à la cheville droite.

En souffrance sur les terrains, au sens propre comme au sens figuré, l’OM vit également des heures compliquées en coulisses. La faute à un mercato estival au point mort, le départ de Lucas Ocampos pour Séville constituant toujours le seul mouvement notable. Mais à en croire La Provence, une bonne nouvelle pourrait rapidement éclaircir le ciel marseillais: le club phocéen serait en effet en passe d’attirer sa première recrue.

Évoquée depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Dario Benedetto ne serait plus qu’une question de jours. L’OM aurait tout récemment passé la vitesse supérieure avec une offre de 13 millions d’euros, assez proche donc des 16 millions réclamés par les dirigeants de Boca Juniors, et le transfert pourrait finalement se négocier en dessous de 15 millions. Un accord serait tout proche et l’attaquant argentin, qui s’est déjà entretenu avec André Villas-Boas et est bel et bien décidé à rejoindre l’OM, pourrait retrouver le groupe olympien en fin de semaine aux Etats-Unis. Une aubaine pour 'AVB' et les Phocéens.