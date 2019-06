Mercato Betis: Un œil sur Origi ?

Vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, Divock Origi n'en a pas moins passer la majorité de son temps à cirer le banc tout au long de la saison. Du coup, les recruteurs continuent de venir régulièrement aux nouvelles quant à l'avenir de l'attaquant. Dernier club en date, le Betis Seville.

Le club espagnol aurait dans l'idée de proposer une offre avoisinant les 11M€ pour le Belge à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec Liverpool. Selon Metro, le buteur de la finale de la LdC remportée aux dépens de Tottenham, ne serait pas totalement fermé à des éventualités de départ, lui qui a récemment déclaré: "Il y aura des discussions au cours des prochaines semaines et je pense que mon entourage et moi devront nous réunir pour discuter de mon avenir."