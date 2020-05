Mercato : Bernardoni se rapproche d'Angers, Balotelli vers le Brésil ?

Les rumeurs fiables

Valeur sûre de notre championnat au poste de gardien de but, Paul Bernardoni suscite des convoitises après avoir été prêté durant deux saisons consécutives par Bordeaux à Nîmes. Et à en croire les informations de RMC Sport, le portier de 23 ans a de grandes chances de porter le maillot d’Angers la saison prochaine. Les dirigeants bordelais auraient en effet accepté une offre 7,5 M€ (hors bonus) pour Bernardoni.

Si la transaction n’est pas encore actée, seuls quelques détails empêcheraient encore ce transfert de se faire. Celui qui a remporté l’Euro U19 ave les Bleus en 2016 pourrait remplacer à Angers Ludovic Butelle à qui les dirigeants du SCO ont confié qu’il ne serait plus numéro 1 la saison prochaine.

Ca va se faire



Les rumeurs loin d’être fiables

De retour au Borussia Dortmund en 2016 après un passage au Bayern Munich, Mario Götze n’a plus les mêmes fulgurances dans son jeu que lors de ses plus jeunes années. L’unique buteur de la finale de la Coupe du Monde 2014 va devoir se trouver désormais un nouveau défi. Michael Zorc, le directeur sportif du BVB, a en effet annoncé samedi que Götze quitterait le club à l’issue de son contrat à la fin de la saison. « Il s'agit d'une décision commune, prise après une conversation franche », a indiqué Zorc au micro de Sky Sport Deutschland. Ces derniers mois, le nom de l’international allemand avait notamment circulé du côté de Nice.Malgré son attachement au club de Brescia, Mario Balotelli n’a pas connu la réussite qu’il espérait avec 5 buts inscrits en Serie A cette saison. En conflit avec son président, l’attaquant italien a des chances de partir libre en fin de saison. Selon La Gazzetta dello Sport, l’ancien joueur de l’OM pourrait se diriger vers une destination surprenante. Le journal italien croit en effet savoir que « Super Mario » serait sur les tablettes de plusieurs clubs brésiliens (Botafogo, Flamengo et Vasco de Gama).