Mercato: Ben Arfa est à Nantes...

Toujours à la recherche d’un club, Hatem Ben Arfa (32 ans) a assisté à la rencontre de préparation entre le FC Nantes et le Genoa (1-1), vendredi soir à la Beaujoire. S’il a croisé le président des Canaris Waldemar Kita, l’international français a surtout rencontré les dirigeants du club italien.

"HBA" serait actuellement en négociations avec les deux clubs de Gênes (le Genoa et la Sampdoria), alors que, selon L'Equipe, l'Espanyol attend toujours une réponse de sa part.

Après la Ligue 1 (avec l'OL, l'OM, Nice, le PSG et Rennes) et la Premier League (avec Newcastle et Hull City), le dribbleur gaucher pourrait bientôt découvrir un nouveau championnat avec la Serie A.