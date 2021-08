. L'attaquant international algérien de 29 ans s'est officiellement engagé ce lundi en faveur du club de la capitale allemande. Passé précédemment par Bologne, Parme et l'Inter Milan, le joueur formé à l'OL va entamer sa cinquième saison en Bundesliga, où il a également porté les couleurs du Werder Brême.« Après trois ans au TSG,, a déclaré Ishak Belfodil au site officiel de son nouveau club. je suis content de rejoindre le Hertha Berlin. Je veux vraiment montrer ce que je peux faire et aider le club à jouer une saison beaucoup plus réussie que la dernière ! »