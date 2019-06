Du Barça à Miami. Voilà le plan proposé par David Beckham à Luis Suarez. De plus en plus contesté à Barcelone, le club blaugrana lui cherchant désormais un remplaçant assez ouvertement, l’attaquant uruguayen pourrait rebondir en 2020 à l’Inter Miami. Une possibilité qui prend d’autant plus de corps que le Britannique, passé par Manchester United, le Real Madrid ou le PSG par exemple, semble disposé à miser gros sur lui.

Catalunya Radio affirme en effet que le grand ami de Leo Messi possède d’ores et déjà une proposition de contrat. Une offre qui porte que quatre saisons avec un salaire non révélé mais qui serait suffisamment alléchant pour que Suarez réfléchisse très sérieusement à accepter cette proposition.

Actuellement avec la sélection uruguayenne pour préparer la Copa America, Luis Suarez se trouve à la croisée des chemins. A 32 ans, il sait que son avenir n’est plus au Barça. Dans tous les cas, ce transfert ne se fera pas cette saison, cela lui imposerait une coupure trop longue. Il y aurait deux options pour Barcelone : le libérer en janvier 2020 lors du mercato hivernal ou plus probablement en fin de saison prochaine, l’attaquant de la Celeste rejoindrait alors l’Inter Miami en cours de saison…