Mercato Bayern: Un symbole du club sur le départ ?

L’avenir de Thomas Muller apparaît toujours aussi incertain. Au club depuis 2000, l’attaquant allemand doit en effet se contenter d’un rôle de remplaçant avec au final 10 apparitions pour un maigre but.

De quoi inciter le champion du monde 2014 à s’interroger et réfléchir à un départ, selon Kicker. Et ce d’autant plus que plusieurs courtisans se sont déjà manifestés. C’est notamment le cas de l’Inter Milan, qui était déjà venu aux renseignements durant l’été et s’intéresserait de nouveau à l’attaquant bavarois. Conséquence de la blessure et de l’indisponibilité d’Alexis Sanchez.