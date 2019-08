Mercato Bayern: Un accord à 100 millions pour Sané ? 

Le Bayern Munich pourrait bien avoir décidé de faire sauter son coffre-fort.

Après les nouvelles alertes contractées par Kingsley Coman et Serge Gnabry lors de l'Audi Cup, et l'inexpérience d'Alphonso Davies, le Bayern Munich voudrait passer à la vitesse supérieure dans son mercato. Selon Kicker, le club bavarois va jeter son dévolu sur Leroy Sané, lié à Man City encore jusqu'en 2021. Plutôt réticent à l'idée de se séparer de leur joueur, les Citizens auraient finalement accepté une offre à hauteur de 100 millions d'euros, soit ce qui serait à ce jour le plus gros transfert de l'histoire du football germanique.

Le joueur signerait un contrat de 4 ans avec une année en option, et intégrerait les plus gros salaires du vestiaire munichois.