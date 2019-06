Mercato Bayern: Ribéry, destination Sheffield ? 

Franck Ribéry, qui quittera le Bayern Munich le 30 juin prochain, intéresserait tout particulièrement Sheffield United. D'après les informations de Kicker, le club anglais, récemment promu en Premier League après avoir terminé deuxième de Championship, aurait déjà proposé une offre de contrat au Français (36 ans).

Néanmoins, après 12 saisons passées chez les Bavarois, le natif de Boulogne-sur-Mer souhaiterait rejoindre un club européen plus prestigieux. Une mauvaise nouvelle pour les pensionnaires du Bramall Lane, qui ont pour but de renforcer leur effectif lors du mercato afin de rester le plus longtemps possible dans l'élite anglaise.