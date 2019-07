Mercato Bayern: Neuer sur le départ ? 

Si Manuel Neuer est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2021, son avenir chez les Bavarois pourrait être écourté. En témoignent les propos tenus par son agent, Thomas Kroth, qui assure que les objectifs du gardien allemand ne sont pas en adéquation avec la compétitivité du champion d'Allemagne.

"Il veut remporter l'Euro 2020 et remporter à nouveau la Champions League [...] Manuel est orienté vers le succès. J'ai l'impression que l'écart entre les quatre meilleures équipes anglaises est déjà sérieux et que l'équipe de Munich n'est pas encore assez compétitive ni prête à s'attaquer sérieusement aux objectifs de Manuel. Il ne veut pas prendre sa retraite en 2021. Il est maintenant dans une phase dans laquelle il doit décider. Une prolongation de contrat et une fin de carrière au Bayern serait le modèle évident mais ce n'est pas le seul", a déclaré l'agent au Suddeutsche Zeitung, qui estime que Neuer, âgé de 33 ans désormais, arrive à un moment charnière de sa carrière.