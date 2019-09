Mercato Bayern Munich: Hernandez revient sur son départ de l’Atlético

Transféré cet été au Bayern Munich pour 80 millions d’euros, équivalent au montant de sa clause libératoire, Lucas Hernandez est revenu sur son départ de son club formateur l’Atlético Madrid, au cours d’une longue interview accordée au journal L’Equipe.

"Ce départ a été compliqué. Il n’était pas facile de partir, surtout dans ces conditions, sur une blessure et sans finir la saison. Mais j’ai tiré sur mon genou jusqu’au bout dès octobre-novembre pour aller le plus loin possible avec l’Atlético. J’ai forcé pendant six matches avec un trou dans le ligament. C’est ce que m’a dit le chirurgien en m’opérant. Mais je sais qu’il y a encore plein de gens qui ne comprennent pas. La clause était là, aussi, à 80 M€. J’aurais simplement aimé jouer jusqu’à la fin de saison et tout donner jusqu’au bout pour ce club qui m’a toujours tout donné depuis que je suis petit. Après, c’est le foot, c’est le jeu. C’est la vie, aussi. Il faut avancer", a ainsi déclaré l’international tricolore.