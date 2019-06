Mercato Bayern : Hoeness critique Manchester City

Le Bayern Munich espère enrôler Leroy Sané mais manifestement les négociations avec Manchester City sont très compliquées. Le champion d'Angleterre demanderait en effet 100 millions d'euros pour son joueur (sous contrat jusqu'en 2021) alors que le champion d'Allemagne ne veut pas dépasser la barre des 80 millions. "Pour ce qui est des chiffres, ils sont fous. Ici, on ne joue pas au Monopoly. Nous sommes un club de foot. Nous avons atteint notre limite avec 80 millions (somme dépensée pour Lucas Hernandez) et je ne crois pas que nous allons la dépasser pour de futurs transferts", a expliqué Uli Hoeness cité par AS.