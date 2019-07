Mercato Barcelone : Arsenal veut Malcom... en prêt

L'avenir de Malcom semble s'écrire loin de Barcelone. C'est d'autant plus vrai avec l'arrivée d'Antoine Griezmann. Mais l'ancien Bordelais ne déchaîne pas les passions malgré quelques touches, notamment en Premier League. La dernière en date mène à Arsenal mais selon The Sun, les Gunners veulent l'enrôler sous forme de prêt ce qui n'arrange évidemment pas les affaires d'un Barça qui a désespérément besoin de liquidités... Ce qui est certain en revanche, c'est qu'Arsenal ne l'achètera pas 50 millions, somme qui serait demandée pour Malcom.