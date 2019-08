Mercato Barça: Vela devait signer, mais...

A 30 ans, Carlos Vela a passé l'essentiel de sa carrière en Liga, portant notamment pendant sept ans la tunique de la Real Sociedad avant de prendre la direction de la Major League Soccer il y a 18 mois. Néanmoins, l'ancien Gunner d'Arsenal était à deux doigts de retrouver le championnat d'Espagne en janvier dernier, puisque le FC Barcelone souhaitait le faire revenir.

"J'étais vraiment proche de rejoindre le Barça, a expliqué l'attaquant mexicain du Los Angeles FC. Au cours de mon deuxième mois de vacances, j'avais une pina colada en main, et mon agent m'a appelé pour me dire que le Barça l'avait contacté. Je devais y jouer quatre mois puis rentrer à Los Angeles. J'avais dit oui, sans m'inquiéter de l'argent ou de quoi que ce soit. Je leur avait juste demandé de me laisser deux semaines pour me remettre en forme". Et finalement, les Blaugranas avait pris Kevin-Prince Boateng en pige...