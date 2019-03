Mercato Barça: Un milieu file au Japon

Le produit de la Masia Sergi Samper (24 ans) a signé au Japon ce lundi, comme l'a annoncé le FC Barcelone sur son compte Twitter.

Le club catalan et l'entourage du footballeur, qui n'entrait pas dans les plans d'Ernesto Valverde, se sont mis d'accord sur une résiliation de contrat. Selon As, Samper va rejoindre le Vissel Kobe de ses compatriotes espagnols Andrés Iniesta, David Villa et Juan Manuel Lillo (l'entraîneur).

Le milieu de terrain défensif a joué 13 matches officiels avec son club formateur et avait été prêté à Grenade et Las Palmas les deux dernières saisons.