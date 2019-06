Mercato Barça: Un jeune de 20 ans signe, avec une clause libératoire folle

Le FC Barcelone annonce ce jeudi soir l'arrivée d'un nouveau renfort, Mike van Beijnen, un défenseur néerlandais passé par le NAC Breda, le PSV Eindhoven et Willem II et qui débarque en qualité de joueur libre. Le latéral droit de 20 ans a paraphé un contrat de deux saisons en faveur de la formation catalane, et renforcera de prime abord l'équipe réserve.

Ce qui n'empêche pas le club présidé par Josep Maria Bartomeu de chercher à préserver autant que possible ses intérêts, puisqu'en cas d'éclosion susceptible d'attiser la convoitise de prétendants, la clause libératoire de l'intéressé à été fixée à 100 millions d'euros.