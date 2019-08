Rien n'est encore sûr pour Samuel Umtiti et Ivan Rakitic à Barcelone. Le défenseur et le milieu de terrain ont tous les deux pris place sur le banc lors des deux premières rencontres de Liga et leur horizon est clairement bouché. Le club aimerait les vendre afin de récupérer de l'argent. Il leur reste désormais moins d'une semaine pour trouver une solution définitive. En sachant que le Tricolore et le Croate n'ont pas envie de partir...