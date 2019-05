Un an et demi après son arrivée au FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait plier bagage cet été. Selon Mundo Deportivo, le milieu offensif brésilien (26 ans) serait courtisé par trois grands clubs européens, Chelsea, Manchester United et le PSG, ce qui pourrait convaincre les dirigeants catalans de le laisser filer. Cette saison, l’international auriverde a inscrit 5 buts en 34 matches de Liga, dont 22 comme titulaire.