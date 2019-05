Mercato Barça: Tottenham en négociations avec Malcom ?

Malcom (22 ans), qui n'a pas eu sa chance sous les ordres de Valverde à Barcelone avec 15 apparitions en Liga cette saison, dont la plupart en tant que remplaçant, pourrait quitter le club catalan dès cet été.

Si le Brésilien est pisté par des clubs de Premier League, de Serie A et de Bundesliga, c'est bien Tottenham qui aurait plusieurs longueurs d'avance sur ses poursuivants, a indiqué Sport. Le club londonien, finaliste de la Ligue des champions, est celui qui montre le plus d'intérêt et a déjà pris contact avec les dirigeants du FC Barcelone pour entamer les négociations.

Les Spurs, qui n'avaient pas recruté un seul joueur l'été dernier, devraient donc changer de stratégie lors du prochain mercato estival en profitant notamment de la probable vente de Christian Eriksen.