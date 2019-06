Mercato Barça: Suarez avec Cillessen à Valence ?

Le Barça et Valence sont en contacts avancés sur plusieurs sujets. Un échange de gardiens d'une part entre Neto et Cillessen serait en très bonne voie mais ce n'est pas la seule affaire en cours. Ainsi, selon le Mundo Deportivo, le FC Valence aurait effectué une proposition pour récupérer Denis Suarez. Après l'échec du côté d'Arsenal, le club blaugrana a baissé ses prétentions et demande désormais environ 20 millions d'euros pour son milieu de terrain. Le club 'Ché' serait prêt à lui offrir quatre ans de contrat.