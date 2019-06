Mercato Barça: Suarez à Vigo, ce serait imminent

Courtisé par le Celta Vigo ces dernières semaines, Denis Suarez serait sur le point de s'engager avec le club de Galice. C'est en tout cas ce qu'affirme le média espagnol El Mundo Deportivo en cette fin de semaine, média selon lequel le Barça et le Celta auraient trouvé un accord pour un prix de transfert de l'ordre de 15 millions d'euros. Denis Suarez, 25 ans, sort d'une saison très compliquée, marquée par six mois à jouer les bouche-trous en Catalogne et six autres à faire la même chose lors de son prêt à Arsenal, qui s'est conclu par une blessure.