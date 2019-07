Mercato Barça: Rakitic répond aux rumeurs

Le FC Barcelone est arrivé au Japon pour préparer ses premiers matches de préparation estivale, et Ivan Rakitic s'est présenté en conférence de presse à la veille d'une rencontre face à Chelsea, dans le cadre de la Rakuten Cup. Inévitablement, le milieu de terrain international croate a été sollicité sur son avenir, lui qui est régulièrement annoncé sur le départ.

"C'est une situation à laquelle je suis habitué depuis que je suis ici. L'année dernière, c'était la même chose, a répondu le vice-champion du monde, rapporte Marca. J'ai parlé avec le club et l'entraîneur, et nous avons la même idée. Et mon idée, c'est de continuer avec le Barça, c'est très clair. Je veux continuer ici, et mon contrat dure jusqu'en 2021".